«Похоже, мне нужен водитель». Келли Убре попал в аварию, разбив свой Lamborghini

Игрок «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре попал в ДТП сразу после второго матча серии своей команды с «Нью-Йорк Никс», сообщает TMZ. Никто не пострадал, но баскетболист лишился своей машины.
Убре проехал на красный свет, будучи в фиолетовой Lamborghini, и врезался в Hyundai Elantra. Обе машины пришлось эвакуировать после происшествия.
«Похоже, мне нужен водитель. Мне надо сторониться дорог и перестать водить машины», — заявил Убре на пресс-конференции.
В начале нынешнего сезона Келли сбила машина, когда баскетболист переходил дорогу. Изначально сообщалось, что игрок пропустит несколько месяцев из-за полученных травм, но в итоге Убре вернулся на паркет куда раньше ожидаемого.