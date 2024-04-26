«Похоже, мне нужен водитель». Келли Убре попал в аварию, разбив свой Lamborghini

Игрок «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре попал в ДТП сразу после второго матча серии своей команды с «Нью-Йорк Никс», сообщает TMZ. Никто не пострадал, но баскетболист лишился своей машины.

Убре проехал на красный свет, будучи в фиолетовой Lamborghini, и врезался в Hyundai Elantra. Обе машины пришлось эвакуировать после происшествия.

«Похоже, мне нужен водитель. Мне надо сторониться дорог и перестать водить машины», — заявил Убре на пресс-конференции.

В начале нынешнего сезона Келли сбила машина, когда баскетболист переходил дорогу. Изначально сообщалось, что игрок пропустит несколько месяцев из-за полученных травм, но в итоге Убре вернулся на паркет куда раньше ожидаемого.

Убре заходит в дом через после того, как его сбила машина