Гилберт Аренас назвал игрока, который изменит серию «Финикс» — «Миннесота»

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился своим мнением о том, кто из игроков «Финикс Санз» может перевернуть ход серии с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Прямо сейчас, учитывая всех игроков на паркете, давайте взглянем на скамейку «Финикса». Там есть один человек, который может поменять ход серии. Это Бол Бол. У «Миннесоты» нет ответа на него», — заявил Аренас на подкасте Gil`s Show.

Бол Бол сыграл в общей сложности лишь шесть минут в первых двух матчах серии. «Миннесота» выиграла обе встречи и ведёт в серии со счётом 2-0.

В регулярном сезоне Бол сыграл в 43 играх, проводя в среднем по 11 минут на площадке. Он показал следующие цифры: 5,2 очка и 3,2 подбора.

Бол Бол принял участие в двусторонке