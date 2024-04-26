Евролига: расписание матчей 1/4 финала 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, состоится два матча 1/4 финала Евролиги. «Монако» на своей площадке встретится с турецким «Фенербахче», а «Барселона» примет «Олимпиакос».
Первая встреча игрового дня в Монако стартует в 20:00 по московскому времени. «Фенербахче» лидирует в серии, обыграв монегасков в первом матче в овертайме — 95:91.
«Барселона» и «Олимпиакос» начнут в 22:00. Греческий клуб обыграл каталонцев в первой встрече со счётом 77:75.
Напомним, вчера, 24 апреля, состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий. «Реал» Мадрид смог удвоить преимущество в противостоянии с «Басконией» (101:90), а «Панатинаикос» сравнялся с «Маккаби» (95:79).
«Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.
«Фенербахче» вырвал победу у «Монако» в дополнительное время
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