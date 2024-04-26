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Кирилл Елатонцев описал главного тренера «Локомотива-Кубань» Александра Секулича

Кирилл Елатонцев описал главного тренера «Локомотива-Кубань» Александра Секулича
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Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев, который был признан «Чемпионатом» и Единой лигой ВТБ лучшим молодым игроком сезона-2023/2024, поделился мнением о главном тренере команды Александре Секуличе.

«Секулич — большой профессионал и тонкий психолог. Он точно знает, какой ты игрок, знает все твои лучшие качества и то, чем ты можешь быть полезен команде. Он делает так, что ты выкладываешься на 110% и в матчах, и на тренировках.

Когда Евгений Юрьевич Пашутин был в «Локо», я только начал привлекаться к основе. Но он успел научить очень важному — тому, что нужно бороться за место в составе, за игровое время, нужно быть неуступчивым и жёстким.

Он научил тому, что результат зависит от того, как успешно ты играешь в защите. Именно она даёт энергию и приносит уверенность, и уже от неё ты строишь нападение», — сказал Елатонцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».
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