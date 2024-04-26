Леброн Джеймс: нужно играть практически в идеальный баскетбол, чтобы выиграть титул в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, какой уровень баскетбола нужно показывать командам, чтобы претендовать на выигрыш чемпионства в НБА.

«Это плей-офф. Мы профессионалы. Все чувствуют напряжение, все нервничают, так и должно быть на этом этапе сезона. Мы с Энтони Дэвисом играем уже почти шесть лет. Мы были на вершине горы, также были близки к ней. Мы сыграли вместе много игр. Мы знаем, что требуется для победы. Нужно играть практически в идеальный баскетбол. Это вполне достижимая цель, у меня это получалось четыре раза. В том числе вместе с Дэвисом», — заявил Леброн на пресс-конференции.

«Лейкерс» уступили «Денверу» со счётом 105:112. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Наггетс».

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения