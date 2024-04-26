Обнародована статистика Стефена Карри в клатчевых ситуациях НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признан «Лучшим игроком в клатче» сезона-2023/2024. Разыгрывающий является лидером в ключевых ситуациях НБА по целому ряду показателей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с уникальной статистикой Карри.
Показатели Стефена Карри в ключевых ситуациях:
первый по очкам в клатче;
первый по точным броскам в клатче;
первый по точным трёхочковым в клатче;
первый по очкам за минуту в клатче;
первый ко количеству очков, когда команда уступает в счёте;
первый по количеству точных бросков, когда команда уступает в счёте;
первый по количеству точных трёхочковых, когда команда уступает в счёте;
точность бросков в клатче: 50% с игры, 45% трёхочковых и 95% штрафных;
первый по количеству трёхочковых в клатче за отдельный сезон;
первый по количеству точных бросков на смену лидерства на последней минуте матча;
первый по количеству точных бросков на смену лидерства в последние 10 секунд матча.
Попадание Стефена Карри с необычной траекторией