Лев Лещенко в первом ряду и обида Итудиса

ЦСКА после «двойной» недели Евролиги дал отдых некоторым лидерам. В этот раз игру пропускали защитник Серхио Родригес и форвард Алек Питерс. Чачо до матча и в перерыве весело проводил время с болельщиками.

А у «Химок» в принципе был полный лазарет: Швед будет готов играть уже в ближайшее время, но пока на скамейке, только что восстановившийся Энтони Гилл вдруг почувствовал боли в спине. Вдобавок к этому у Сергея Мони и Егора Вяльцева поднялась температура. Вот уж действительно Барцокасу сейчас не позавидуешь.

За химчан приехал поболеть целый сектор. Оно и не удивительно — пересечь МКАД не так сложно, как куда-нибудь слетать. К слову, жёлто-синие были очень активны. По крайней мере, сидящие на секторе под ними журналисты точно выучили несколько кричалок.

Героем первой четверти стал Семён Антонов. Форвард ЦСКА начал игру с двух подряд блокшотов — это позволило «армейцам» на некоторое время зацементировать оборону и убежать в небольшой отрыв. У Саймона к концу первой четверти набралось ещё и шесть очков.

Джордан Микки в этой игре был просто неудержим. К финальной сирене на его счету был дабла-дабл, и чуть ли не все очки он набрал бросками сверху. Было очень эффектно.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот и один из главных героев матча — итальянец Дэниел Хэкетт. Защитник (на пару с Кори Хиггинсом) стал вдохновителем рывка ЦСКА в начале третьей четверти. Красно-синие рванули 17:0, и «Химки» от такого удара уже не оправились.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Димитрис Итудис после матча обиделся на журналистов. На пресс-конференцию почти никто не пришёл, и на вопрос, что он может сказать о третьей четверти, главный тренер ЦСКА ответил, что сказать-то он, конечно, много что может, только боится, что это никому не будет интересно. Впрочем, чуть позже Итудис всё же рассказал о решающем для «армейцев» игровом отрезке.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На трибунах в этом матче можно было увидеть знаменитостей. Например, Лев Лещенко пришёл посмотреть на баскетбол и выбрал себе место рядом с гендиректором «Химок» Павлом Астаховым (на фото справа).