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Лука Дончич разрывает НБА

Лука Дончич
Алексей Серяков
Фото: Tom Pennington/Getty Images
Лука Бога. О первом сезоне Дончича в НБА
Жизнерадостный словенец стал главным игроком команды НБА в 19 лет.
Баскетбол / НБА

1. Планку потенциала молодого баскетболиста нельзя определить по его лучшей игре. Иначе выяснится, что Девин Букер со своими семью десятками очков круче Майкла Джордана, который никогда не набирал больше 69. А Брэндон Дженнингс и Шэннон Браун покажутся наследниками Геракла, хотя по факту они уже к тридцати годам оказались невостребованными в НБА.

Естественно, уровень игрока не определяется и его худшим матчем. Неудачные дни бывают у всех, кроме разве что Брайана Скалабрини и Мэтта Боннера. Самый простой способ — просто не спешить с выводами и подождать, пока время естественным образом очертит границы потенциала интересующего нас персонажа.

Но в 2018 году никуда не торопиться удаётся только Кайлу Андерсону и Джо Инглсу. Эти ребята уже давно живут в особом измерении с другими понятиями о нормах скорости. Для всех остальных смиренно ждать на фоне вечно суетящегося мира, как говорил кто-то великий, (то ли Заратустра, то ли айтипедия), — это недоступная роскошь.

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Самый логичный способ измерить степень готовности молодого игрока к большим свершениям — посмотреть на его действия в стрессовых ситуациях. Набрать тридцатку, когда игра даётся — дело нехитрое, доказано Алеком Питерсом. Построить великую китайскую стену из кирпичей, если всё валится из рук, тоже нетрудно.

А вот сохранить равновесие и не плюхнуться на пятую точку, когда земля уходит из-под ног и соперник ловит кураж, — это по-настоящему круто. Тем более для 20-летнего баскетболиста.

Луке Дончичу всего 19, но по умению твёрдо стоять на ногах в любых условиях он даст фору многим состоявшимся исполнителям. Главное впечатление от игры словенца легко сформулировать даже без нагромождения малополезных статистических фактов. Лука может ошибаться, промахиваться и проводить плохие матчи, но он никогда не выглядит на паркете как новичок.

Пожалуй, многое объясняется пространственно-временным казусом Дончича. Он настолько рано начал играть на профессиональном уровне, что уже в 19 лет проводит четвёртый сезон во взрослой карьере. Разумеется, это даёт Луке неплохое преимущество, но штука в том, что им ещё нужно было воспользоваться.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Далласа».

Дончич смог. Сейчас он напоминает губку, впитавшую в себя всё, что было можно. Только пожалуйста, не называйте его единорогом! Словенец — не Яннис, не Энтони Дэвис и не Джоэль Эмбиид. Скорее он слон, только худой, вечно улыбающийся и… грациозный. Слоны отличаются отличной памятью и большим мозгом. Именно эти качества кажутся определяющими для пойнт-форварда «Далласа», потому что в его игре чётко ощущается приобретённый в последние годы опыт.

Собственно, поэтому он и смог уже в 19 лет стать главным игроком крепкой команды, по мере возможностей воюющей за место в плей-офф на диком Западе. Ещё в самом начале сезона, когда «Даллас» перебросал «Миннесоту», Эндрю Уиггинс и Карл-Энтони Таунс казались на фоне Луки новичками. Первый уже бегает на взрослом контракте, у второго он вступит в силу ближайшим летом. Но по качеству принимаемых решений, уверенности и общей целостности игры они остались далеко позади.

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2. Вторая фишка словенца — великолепное использование мисматчей. Обычно молодёжь прибавляет в реализации разменов по ходу адаптации к НБА. Они привыкают к скоростям и особенностям лиги, расширяют атакующий арсенал — и только потом выходят на новый уровень.

Дончич сдал экзамен экстерном. Он редко напарывается на подстраховку, здорово чувствует пространство и одинаково успешно доводит до ума мисматчи как против малышей, так и против классических центровых. Редчайший случай для новичка.

Если обойти на ногах тяжеловесных бигменов получается у многих, то грамотным использованием преимущества в мощи на первых порах обычно могут похвастать единицы. Форвард «Маверикс» — из их числа.

Во встрече с «Бостоном» он в нескольких владениях подряд разбирался с Кайри Ирвингом и потребовал от Брэда Стивенса уважения. Тренер «кельтов» взял тайм-аут и спрятал Кайри в защите, до финальной сирены по Луке играли Джейлен Браун и Маркус Моррис. Правда, «Даллас» всё равно победил.

Дончич приятно радует своей разносторонностью. Из «краски» в среднем он набирает примерно столько же очков, столько из-за дуги, а неэффективные средние броски совершает лишь в крайних случаях. Словенец входит в топ-25 по количеству проходов, исполненных штрафных, а также результативности после бросков с ведения. Помимо него таким балансом могут похвастать всего два номинальных форварда — Кавай Ленард и Леброн Джеймс.

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3. Стрессоустойчивость и небывалое для 19 лет самообладание ярче всего проявилось в матче с «Хьюстоном» 9 декабря. Первый важный эпизод случился ещё в дебюте. За 4:20 до конца первой четверти новичок получил мяч на периметре и мог спокойно атаковать без помех. Вместо этого Лука полез под щит после обманного движения, поймал Джеймса Хардена на противоходе и отправился пробивать штрафные.

Здесь важно понимать контекст. Первое — у лидера «Рокетс» уже было два фола, а потому Бородатый тут же уселся на скамейку с тремя персональными замечаниями. Фактически форвард «Далласа» вывел лидера соперников из игры на пару минут, предоставив своей команде преимущество. Но есть и второй фактор: к тому моменту Дончич успел совершить четыре броска с игры, каждый из которых цели не достиг. С прицелом в тот день у него явно были проблемы.

С учётом двух новых вводных за принятое в итоге решение можно сразу давать как минимум звание доцента баскетбола. Такие ловкие финты чаще всего выкидывают опытные и хитрые чудаки типа Ману Жинобили или Лу Уильямса. Умный игрок — это не только элегантные передачи, но и способность выжимать максимум из рядового эпизода.

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Впрочем, маленькая хитрость с Харденом померкла на фоне того, что случилось в концовке. К ней Дончич подошёл с тремя точными бросками из тринадцати. В такой ситуации он мог спокойно самоустраниться и без особого осуждения уйти в тень. Неудачный день, сбитый прицел — всякое бывает. Отдать мяч Барнсу, Бареа или Мэттьюзу было проще всего, а главное — в этом случае новичок бы ничем не рисковал.

Но Лука взял игру на себя и попал четыре броска подряд. За 132 секунды он набрал 11 очков, а все остальные игроки из обеих команд — ноль. «Маверикс» победили, а словенец показал, что готов быть лидером даже в плохой день. В современной НБА многим молодым игрокам присуще желание уходить от ответственности и прятать голову в песок при первой же возможности. Но Дончич в их число явно не входит.

Сейчас он реально является главным игроком команды и напрямую отвечает за результат. Подобный расклад не меняется даже в клатче, где обычно роль новичков снижается. Вокруг пойнт-форварда «Мавс» много внимания и пиара, но он полностью их заслуживает.

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4. Лука в концовках — это песня. Причём чаще всего похоронная. В нынешнем сезоне он набирает 3,7 очка за клатч. Позади осталась куча крутых игроков. Например, Леброн Джеймс (3), Блэйк Гриффин (3,1) и Дэмиан Лиллард (3,4). А ещё Джоэл Эмбиид (3,4), Демар Дерозан (3) и Лу Уильямс (2,6). Ну и до кучи — Расселл Уэстбрук (2,3), Никола Йокич (2,4) и Донован Митчелл (2,4).

Это видео можно посмотреть в Instagram «Далласа».

Клатч — время для проверенных людей, у которых не дрожат руки. Поэтому вполне логично, что в топ-30 по результативности в решающие моменты игры больше нет ни одного человека моложе 22 лет. Дончичу, напомним, 19. И он спокойно входит в десятку лучших.

В прошлом сезоне «Даллас» отдавал концовки всем подряд и стал худшим клубом НБА по проценту побед в упорных матчах, в среднем проигрывая три клатча из четырёх. За лето в составе команды появилось считанное количество новых имён, но «Маверикс» взлетели с тридцатой строчки на 13-ю. Теперь они выигрывают не 24% близких встреч, а 50%.

Причём тут Лука? Да в общем-то при всём. По точности в клатче среди баскетболистов, совершивших не менее 20 бросков, он идёт вторым в лиге и уступает только Виктору Оладипо. Разумеется, цифры искажены небольшой выборкой и на дистанции просядут, но в любом случае они будут смотреться впечатляюще.

У словенца к середине января накопилось 19 матчей, в которых дело доходило до клатча. Просто цифры: 70 очков, 57,1% попаданий с игры, 44,1% из-за дуги и всего шесть потерь. Круче, чем у Лилларда, Эмбиида, Гриффина, Дерозана и Леброна.

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Это видео можно посмотреть в Instagram «Далласа».

5. Дебют Дончича мог бы не стать таким ярким, попади он к другому тренеру. Мудрый Рик Карлайл сделал всё возможное, чтобы талантливому юноше было комфортно творить. «Даллас» вот уже пятый сезон играет широко и входит в число лидеров по Three Point Rate. В текущей регулярке «Мавс» занимают четвёртую строчку по доле трёхочковых.

Вписаться в такой баскетбол проще, потому что широкое нападение и постоянная угроза дальнего броска создают дополнительное пространство. Отходить от снайперов вроде Барнса, Мэттьюза и Финни-Смита крайне опасно, что снижает вероятность подстраховки и дабл-тимов. Благодаря этому Дончич больше обыгрывает один-в-один и устремляется под щит без дополнительных помех.

Ради юноши Карлайл ускорил игру команды. «Даллас» переместился с 26-го на 14 место по темпу, получил около пяти дополнительных владений за матч, а главное — стал гораздо чаще использовать раннее нападение. Год назад «Маверикс» плелись в середине третьего десятка по очкам в быстрых отрывах, а сейчас идут на 15 строчке.

Лука — как хороший шахматист, сильный ход он видит сразу. Разгонять отрывы и раздавать передачи в переходных фазах парень умеет замечательно. И тренерский штаб старается эксплуатировать ценный навык на полную катушку.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Далласа».

Также словенец любит разыгрывать пик-н-роллы. С центровым уровня Деандре Джордана делать это гораздо проще. Магистр штрафных бросков сейчас идёт восьмым в НБА по числу screenassists, ставя по 4,1 результативных заслона за матч. Обойти Деандре без потери времени практически нереально.

Разумеется, с таким качественным обслуживанием «двоечки»Дончича становятся ещё опаснее. Сейчас форвард находится в топ-10 НБА по результативности после пик-н-роллов и набирает таким образом около девяти очков за игру. При этом из топ-15 процент попаданий при «двоечках» выше лишь у давно травмированного Кариса Лаверта, а все остальные остались позади.

На сегодня Дончич обходит по всем пик-н-ролльным метрикам таких людей как Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Деррик Роуз и Крис Пол. Неплохо для 19-летнего паренька, правда?

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6. Разумеется, Луке есть куда прибавлять, но в целом разговоры о его проблемах оказались преувеличенными. Защиту действительно нужно подтягивать, хотя попытки выставить Дончича дырой выглядят нелепо. Эпизодами он здорово работал даже по Каваю и Леброну. Лучшим защищающимся лиги стать явно не удастся, но выйти на достойный уровень за счёт светлой головы и чтения игры более чем реально.

Посредственный атлетизм тоже не должен пугать. Словенец одинаково хорош в изоляциях, пик-н-роллах, бросках с ведения и нахождении фолов. Такие игроки компенсируют невысокий прыжок качественным принятием решений, а та самая память позволяет быстро учиться на ошибках и делать своевременные выводы. Да и времени для развития тела в 19 лет явно достаточно.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Далласа».

Пока одним из ключевых пробелов Дончича можно назвать не лучшее завершение контактных проходов. Лука попадает 60,5% бросков из-под кольца. Эту цифру нельзя назвать ужасной, но норма по лиге всё же заметно выше, 65%. Деррик Роуз даже после всех перенесённых травм реализует 63,2% таких атак. Впрочем, в первый месяц регулярки точность словенца была в районе 55-56%, так что и тут прогресс имеется.

Для 19 лет и дебютного сезона проблемы с завершением из-под кольца вполне объяснимы. Но добавлять в силовых проходах и попаданиях из трафика форварду необходимо. Пока это единственный компонент скоринга, в котором будущий новичок года не дотягивает до норм НБА. Всеми остальными компонентами — от стэпбек-трёшек до самонаводящихся флоатеров — он уже овладел.

Для 19 лет этот юноша подозрительно умён и разносторонен.

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