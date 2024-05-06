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Банкеро стал автором уникального достижения для молодых игроков в плей-офф НБА

Молодой игрок «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро набрал наибольшее количество очков (24) в первой половине седьмой игры серии плей-офф НБА среди игроков в возрасте до 21 года.

Это произошло вчера, 5 мая, в игре с «Кливленд Кавальерс» (94:106).

Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 39 очков, девять подборов и пять передач. В составе «Орландо» наилучшую результативность продемонстрировал Паоло Банкеро — 38 очков, 16 подборов и две передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кавальерс». Подопечные Джей Би Бикерстаффа стали последней командой, которая получила путёвку во второй раунд плей-офф.

В 1/2 финала Восточной конференции «Кливленд» встретится с «Бостон Селтикс». Преимущество домашней площадки будет у «кельтов».