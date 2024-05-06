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Митчелл высказался по поводу прохода «Кливленда» во второй раунд плей-офф

Митчелл высказался по поводу прохода «Кливленда» во второй раунд плей-офф
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Один из лидеров «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл дал комментарий по поводу победы команды в седьмом матче серии 1/4 финала Восточной конференции с «Орландо Мэджик» (106:94).

«Я говорил вам в начале серии, что это моя цель, моя работа, мои ожидания от самого себя. Я заслуживаю критику так же, как и похвалу. Я просто должен продолжать свою работу. Вот и всё.

Я должен продолжать делать свою работу, чтобы мы продолжали проходить дальше», — приводит слова Митчелла пресс-служба НБА.

Подопечные Джей Би Бикерстаффа стали последней командой, которая получила путёвку во второй раунд плей-офф.

В 1/2 финала Восточной конференции «Кливленд» встретится с «Бостон Селтикс». Преимущество домашней площадки будет у «кельтов».

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