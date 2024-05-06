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В соцсетях сравнили статистику Эдвардса и Джордана в первых 16 матчах плей-офф НБА

В соцсетях сравнили статистику Эдвардса и Джордана в первых 16 матчах плей-офф НБА
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В социальных сетях подвергли сравнению средние показатели защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса и легендарного Майкла Джордана в первых 16 матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

  • Количество набранных очков за игру: Эдвардс — 29,8, Джордан — 38,1;
  • Количество подборов за игру: Эдвардс — 5,6, Джордан — 6,3;
  • Количество передач за игру: Эдвардс — 4,5, Джордан — 6,2;
  • Процент успешно реализованных двухочковых бросков: Эдвардс — 49%, Джордан 49%;
  • Победы/поражения: Эдвардс — 8/8, Джордан — 4/12.

Напомним, вчера, 5 мая, состоялся первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 106:99.

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