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Чарльз Баркли объяснил, почему Леброну Джеймсу следует завершить карьеру

Чарльз Баркли объяснил, почему Леброну Джеймсу следует завершить карьеру
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Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли объяснил, почему лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс должен завершить карьеру в ближайшем будущем.

«Надеюсь, он скоро уйдёт на пенсию, потому что я ненавижу вспоминать то, как уходил я… Твоё эго говорит, что ты ещё можешь играть. Я не хочу видеть, как великие игроки играют, когда они уже вышли из своего расцвета», — приводит слова Баркли Clutch Points.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Лос-Анджелес» закончил борьбу. В первом раунде плей-офф со счётом 1-4 калифорнийский клуб уступил «Денвер Наггетс».

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Ранее эксперт и комментатор ESPN Майкл Уилбон, давний друг экс-наставника «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвина Хэма, раскритиковал Леброна Джеймса в пятничном выпуске программы «Простите, что прерываю», сказав, что тот должен взять на себя больше ответственности за игру команды.

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