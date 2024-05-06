Эрдоган оценил российских игроков «Руны»

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган поделился мнением о российских игроках московской команды.

«В любом клубе местные игроки не такие мастеровитые, как иностранные игроки. Это очевидно. Я доволен многими нашими российскими игроками, потому что их развитие — это целый процесс.

Мы старались создать хорошую «химию». Даже когда легионеры играли весь матч, а местные игроки выходили на пару минут и потом возвращались на скамейку, они поддерживали своих партнёров.

С самого начала сезона мы работали над тем, чтобы российские игроки и легионеры работали вместе, были одной командой. Думаю, это очень важно. Но теперь я надеюсь, что мои игроки, не только российские, понимают: в любом возрасте ты можешь научиться чему-то новому в баскетболе от своих тренеров.

Самое главное — продолжать учиться, продолжать работать и верить в процесс. Наша работа на площадке позволила игрокам стать лучше, именно поэтому в отдельные моменты этого сезона мы были успешны.

Так что я доволен нашими российскими игроками. Надеюсь, что летом они продолжат работать и станут ещё лучше к следующему сезону», — сказал Эрдоган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером «Руны» Эртуглуром Эрдоганом на «Чемпионате».