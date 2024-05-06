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«На протяжении всей карьеры его ненавидят». Эдвардс высказался о Леброне Джеймсе

«На протяжении всей карьеры его ненавидят». Эдвардс высказался о Леброне Джеймсе
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейерс» Леброна Джеймса.

«Я никогда не видел столько людей, которые так радуются провалу спортсмена. Это происходит только с Леброном. На протяжении всей карьеры его постоянно ненавидели и клеветали на него до такой степени, что когда он уйдет на пенсию, никто не сможет оценить его величие. Я рад, что буду одним из тех, кто это сделал», — приводит слова Эдвардса Courtside Buzz.

Напомним, вчера, 5 мая, состоялся первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 106:99.

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