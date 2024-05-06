Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван процент реализации «Денвера» в 1-м матче с «Миннесотой», когда их опекал Эдвардс

Назван процент реализации «Денвера» в 1-м матче с «Миннесотой», когда их опекал Эдвардс
Комментарии

Баскетболисты «Денвер Наггетс» реализовали всего 28,6% бросков в первом матче серии с «Миннесотой Тимбервулвз», когда их опекал звёздный атакующий защитник Энтони Эдвардс.

Стоит отметить, что в этом матче Энтони Эдвардс также набрал 43 очка, что помогло «Миннесоте» одержать победу со счётом 106:99.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Тимбервулвз». Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф НБА сегодняшние гости в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса».

«Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф турнира «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).

Материалы по теме
Эдвардс гонится за величием! Обновил личный рекорд и нанёс «Денверу» первое поражение
Эдвардс гонится за величием! Обновил личный рекорд и нанёс «Денверу» первое поражение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android