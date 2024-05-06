Чарльз Баркли назвал величайшего иностранного игрока в истории НБА

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли считает, что лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич является величайшим иностранным игроком в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), превосходя Дирка Новицки.

«Дирк, вплоть до появления Николы Йокича, был величайшим иностранным игроком», — приводит слова Баркли портал Yardbarker.

Напомним, в последний раз «Денвер Наггетс» проводил матч с «Миннесотой Тимбервулвз» в рамках серии плей-офф НБА. Игра завершилась победой «Тимбервулвз» со счётом 106:99.

В текущем сезоне НБА Никола Йокич провёл 79 игр. В среднем за матч Йокич проводит 34 минуты и 38 секунд на площадке, а также набирает 26,4 очка, делает 12,4 подбора, 9,0 передач, 1,3 перехвата и 0,9 блок-шота.