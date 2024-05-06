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Главный тренер «Руны» Эрдоган: в России хотят видеть на площадке местных баскетболистов

Главный тренер «Руны» Эрдоган: в России хотят видеть на площадке местных баскетболистов
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Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган ответил на вопрос о разнице баскетбола в России и в Турции.

«Многие вещи похожи, но и многое отличается. Сейчас, при отсутствии еврокубков, оценивать уровень российского баскетбола непросто.

Думаю, в этой ситуации больше всего страдают российские игроки. На мой взгляд, многие российские игроки легко могли бы выступать в еврокубках, но, к сожалению, у них нет такой возможности. Когда ты играешь в Европе против лучших из лучших, твоя игра становится лучше.

Я вижу, что люди в России хотят видеть на площадке россиян. То же самое, как и везде: в Турции люди переживают за турецких игроков. Здесь мы похожи, и это нормально. Но главная проблема сейчас — это санкции.

В России действительно талантливое поколение игроков, и многие не имеют возможности выступать на самом высоком уровне европейского баскетбола», — сказал Эрдоган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером «Руны» Эртугрулом Эрдоганом на «Чемпионате».
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