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Шакил О'Нил: игра Майкла Джордана — это как увидеть бога

Шакил О'Нил: игра Майкла Джордана — это как увидеть бога
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Звёздный центровой Шакил О'Нил высказался по поводу легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

«Я не знаю, как выглядит бог, но игра Майкла Джордана — это как увидеть бога. То, что он делал, даже по телевизору выглядело невероятно, а когда ты видел это в реальной жизни, то думал: «Боже мой, это действительно происходит».

В одном из первых матчей против него я хотел сделать всё, чтобы он не смог совершить данк через меня. Но этот гангстер проскочил мимо меня — я его оттолкнул, а он всё равно сделал данк. Болельщики были в шоке. Я тогда подумал: «Чёрт возьми, этот парень реально существует!» — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Джексон высказался о сравнениях атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса с легендарным Майклом Джорданом.

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