Марк Джексон объяснил, почему Энтони Эдвардса нельзя сравнивать с Майклом Джорданом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Джексон высказался о сравнениях атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса с легендарным Майклом Джорданом.

«Я не стану спорить с вами, если вы скажете, что Энтони Эдвардс вырезан из той же ткани. Мне нравится его менталитет, мне нравится его подход, мне нравится траектория, по которой он движется. Я не пренебрегаю его величием и тем, к чему он придет, но он не Майкл Джордан.

Прежде чем добраться до выхода с надписью «Майкл Джордан», нужно пройти мимо выхода с надписью «Коби Брайант». Так к чему мы переходим? Он Ант-Эдвардс. Этот парень выиграл одну серию плей-офф за всю свою жизнь. Давайте притормозим, прокачаем тормоза и насладимся поездкой. Потому что он на пути к особым свершениям. Давайте просто посмотрим», — приводит слова Джексона The Sports Rush.