Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Марк Джексон объяснил, почему Энтони Эдвардса нельзя сравнивать с Майклом Джорданом

Марк Джексон объяснил, почему Энтони Эдвардса нельзя сравнивать с Майклом Джорданом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Джексон высказался о сравнениях атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса с легендарным Майклом Джорданом.

«Я не стану спорить с вами, если вы скажете, что Энтони Эдвардс вырезан из той же ткани. Мне нравится его менталитет, мне нравится его подход, мне нравится траектория, по которой он движется. Я не пренебрегаю его величием и тем, к чему он придет, но он не Майкл Джордан.

Прежде чем добраться до выхода с надписью «Майкл Джордан», нужно пройти мимо выхода с надписью «Коби Брайант». Так к чему мы переходим? Он Ант-Эдвардс. Этот парень выиграл одну серию плей-офф за всю свою жизнь. Давайте притормозим, прокачаем тормоза и насладимся поездкой. Потому что он на пути к особым свершениям. Давайте просто посмотрим», — приводит слова Джексона The Sports Rush.

Материалы по теме
Назван процент реализации «Денвера» в 1-м матче с «Миннесотой», когда их опекал Эдвардс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android