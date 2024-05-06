Вагнер установил антирекорд НБА по реализации бросков в седьмом матче серии плей-офф

Баскетболист «Орландо Мэджик» Франц Вагнер установил антирекорд НБА по проценту реализованных бросков в седьмой игре серии плей-офф.

В матче с Кливленд «Кавальерс» Вагнер попал всего 1 из 15 бросков (6,7%).

Напомним, вчера, 5 мая, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Счёт встречи 106:94 в пользу хозяев.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кавальерс». Подопечные Джей Би Бикерстаффа стали последней командой, которая получила путёвку во второй раунд плей-офф.

В 1/2 финала Восточной конференции Кливленд встретится с «Бостон Селтикс». Преимущество домашней площадки будет у «кельтов».