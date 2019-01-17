Отфридзонили. «Локо» отдал концовку «Ульму», но выиграл

«Локомотив-Кубань» в последние недели чувствует себя неважно и экстренно ищет лечение. Выбор пал на хирургическое вмешательство и легкую пластику. Таинственный и нестабильный Айзея Уайтхед покинул команду по ходу сезона (вчера он подписал контракт с «Детройт Пистонс»), а перед игрой против «Ульма» соцсети красно-зелёных объявили имя нового капитана команды. Виталий Фридзон и Дима Кулагин поменялись званиями — более опытный Фридз теперь кэп, Дима — с приставкой «вице».

О перспективах таких перемен судить рано, но «здесь и сейчас» капитан Фридзон пришёлся очень кстати. Он с первых минут принялся неистово попадать со всех дистанций. Не без промахов, но выглядело это действительно сильно. Виталий «14 очков за четверть» Фридзон стал тем фактором, за счёт которого «Локо» выглядел стабильно на старте матча и оторвался на восемь очков. Правда, ненадолго: три дальних попадания немцев за минуту подрезали лидерство краснодарцев до двух очков.

Если на дуге «красно-зелёные» испытывали проблемы со снайперами «Ульма», то внутри периметра всё было гладко. «Локо» аккуратно защищался, берёг фолы и не пропускал в район своего щита даже мелких насекомых. К финальной сирене показатель подборов в атаке «Ульма» вырастет лишь до семи.

С уходом из команды Уайтхеда выросла роль Лэйси на площадке. Игру он начал основным разыгрывающим, а во второй четверти собственноручно оттащил «Локо» в зону комфорта «10+», реализовав три дальние попытки из трёх.

В необычной роли предстал и Райт, который стал вторым по эффективности к большому перерыву, отметившись не дальними бросками (один из трёх), а передачами (пять за половину).

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За время большого перерыва немцы растеряли то, от чего «Локо» спасения в первой половине найти не мог. Стабильность на дуге пропала, а редкие выстрелы Акпинара не выглядели угрожающими по ходу четверти. Спасать «Ульм» принялся Миллер, заработав два подряд «энд-уана» в проходе. В следующем эпизоде он получил затылком Понитки в лицо, покинул площадку и вернулся совсем безоружным.

«Локо» тем временем вовсю куражился, набирал очки в быстром нападении и отрывался на уверенные «+15». В общий порыв не попадал только Райт, продолжавший мазать все открытые трёхочковые.

В четвёртой четверти немцы, похоже, вспомнили, что разница в счёте очень пригодится в борьбе за вторую строчку. Защита стала организованней, атаки хладнокровней, соперник растерянней. Когда разница пробила 10 очков с обратной стороны, Йованович вмешался в игру тайм-аутом. Три минуты, три потери: преимущество стало восьмиочковым. За тайм-ауты взялись уже немцы.

Краснодарцы стали заложниками короткой ротации, которая по ходу матча стала ещё чуточку меньше. Кулагина привезли «туристом», на площадку выпускать не планировали, Маклин пропал с повреждением, отыграв всего пять минут в первой половине, Щербенев с Ильницким — ещё не тот резерв, который может переворачивать игры.

В итоге наевшийся Фридзон (24+3) менялся с не менее сытым Пониткой, Райт продолжал мазать (один из восьми) и выкрикивать авторитетное НБАшное «Comeon!»

«Ульм» держал результативность «Локо» в пяти очках большую часть четверти, а в самый ответственный момент сдулся. При «-1» хозяева не удержали Райта на средней, тем же разворотом обескуражил защиту немцев Джонсон. А когда Лэйси заработал неспортивный на своей дуге, менять что-то было уже поздно.

«Локомотив-Кубань» выиграл важный матч, хоть и не вылечил свои старые болячки. Теперь преимущество в борьбе за вторую строчку группы у них, осталось только отбиться через неделю в Краснодаре.