Подвиг на заказ. Боломбой помогает ЦСКА победить «Баварию»

Поражение от «Маккаби» стало сильным ударом по самолюбию ЦСКА. Российский суперклуб в принципе проигрывает по очень большим праздникам, а уж на домашней площадке это случается… в этом сезоне вообще не случалось. До того самого матча против клуба из Тель-Авива.

Порой казалось, что в Москве армейцы попросту не могут проиграть. Даже когда всё было на стороне соперника, находились пути, по которым команда Димитриса Итудиса выходила сухой из воды. Так, к примеру, было в игре против «Жальгириса», когда Серхио Родригес чуть ли не за уши затащил хозяев в овертайм, где собственноручно дожал литовцев. Но «Маккаби» выдержал напор и привёл в легкий шок болельщиков, которые уже начали забывать, как можно уходить с арены, когда твоя команда не смогла победить.

Что это было? Усталость в связи с тяжёлым графиком? Микротравмы лидеров? Удача соперника? Банальная расслабленность и недонастрой? Вопросов, однозначно, было больше, чем ответов. Да и отвечать-то было некогда. Уже через несколько дней ЦСКА предстояло встретиться с «Химками» в рамках Единой лиги ВТБ. Несмотря на отсутствия Шведа, Гилла и Крокера, подмосковные «жёлто-синие», вслед за израильскими, изрядно потрепали действующего чемпиона России. Столичный клуб победил, продолжил беспроигрышную серию во внутреннем чемпионате.

Никогда такого не было, и вот опять. ЦСКА смял «Химки» В третьей четверти химчане пропустили рывок 17:0. После этого можно было заканчивать.

Победа над «Химками» наверняка добавила армейцам положительных эмоций, но без потерь не обошлось. В конце матча на скамейку, прихрамывая, отправился Кори Хиггинс. Травма голеностопа не позволила ему выйти на паркет и в следующей игре Евролиги против «Баварии».

Только ленивый перед матчем против немецкого клуба не пошутил на тему аналогии с футбольными командами. Мол, уж в баскетболе фавориты однозначно красно-синие. Хотя после двух побед футбольной командой над «Реалом» в этом сезоне, вряд ли кто-то сомневался бы в том, что футбольной «Баварии» пришлось бы как минимум очень трудно в игре против ЦСКА.

Первый матч команд, проходивший в Мюнхене 16 ноября, прошёл фактически без борьбы. ЦСКА доминировал с первых минут первой четверти, лишь немного ослабив хватку в последние минуты матча. Крепкая немецкая команда хрипела, пыжилась, но ничего не могла поделать с дальнобойной артиллерией красно-синих, реализовавшей 45% дальних попыток.

Матч в Москве получился абсолютно противоположным мюнхенскому. Первые очки армейцев набрал Хэкетт спустя три минуты после начала игры. К этому времени соперник уже отметился восемью набранными баллами, а после прохода Джедовича, гости впервые преодолели двузначную отметку в разнице – 14:4.

Первая десятиминутка в исполнении ЦСКА могла бы называться ужасной, если бы не Серхио Родригес. Испанский защитник под самый занавес набрал пять очков подряд и на первый перерыв соперники ушли при вполне приемлемых «+7» для «Баварии». Хотя до снайперского всплеска Родригеса хозяева реализовали лишь один средний бросок из девяти и промазали все четыре дальних попытки.

Погоню армейцев возглавил Курбанов. Именно его три трёхочковых во второй четверти сильно помогли москвичам. А после двух минут Хэкетт сравнивает счёт в проходе – 35:35. Все, задача выполнена, сложности преодолены? Не тут-то было!

Вся третья четверть прошла в борьбе, где именно хозяевам «Мегаспорта» приходилось быть в роли догоняющих. Гости уловили темп и грамотно отвечали на каждый рывок оппонента. Димитрису Итудису приходилось тасовать состав, пока верное решение не было найдено. Икс-фактором оказался Джоэл Боломбой.

Россиянин вошёл в игру фантастически. Оставалось две секунды владения в начале четвертой четверти, и именно ему отдал пас Нандо де Коло. Сверхдальний бросок Боломбоя пришелся в цель и надломил немецкую дружину. Собственно, форвард продолжил надламывать гостей, сокрушая кольцо мюнхенцев мощными бросками сверху.

Отрыв в счёте впервые в матче начал расти в пользу российской команды. А из этих цепких лап, тем более в «Мегаспорте», редко кто уходит.

Итоговая победа ЦСКА выглядит будничной, но, поверьте, это не было так.