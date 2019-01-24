Европа покорит НБА? Нуркич, Йокич, Яннис и Дончич — только начало

500 лет назад европейцы приплыли в Америку и жёстко потеснили местное население. Сегодня молодые таланты прилетают из Европы, чтобы не просто конкурировать с местными игроками, но претендовать на звание суперзвёзд будущего в НБА. Они берут своё интеллектом, универсальностью и… хорошим настроением!

«Боснийский зверь» в НБА не новичок. Но он всё ещё молод в свой пятый сезон. За год до перехода Нуркича из «Денвера» процент побед «Портленда» в сезоне составлял 50. При Нуркиче он вырос до 59%, команда закончила регулярку на третьем месте в Западной конференции. А в этом сезоне центровой выходитна новый уровень.

В начале января в матче против «Сакраменто» Нуркич собрал «файв-бай-файв», с фантастическими показателями: 24 очка, 23 подбора, семь передач, пять перехватов и пять блокшотов. И если блокшотами от центрового никого не удивишь, то те же семь передач — это универсальность как она есть.

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В «Портленде» Юсуф проводит на паркете почти в два раза больше времени, чем в «Денвере», и помогает клубу уверенно держаться в зоне плей-офф. Про свой новый карьерный взлет он сам говорит, что решил просто расслабиться и играть в свое удовольствие. Бывший клуб позволял себе высказываться о Нуркиче как о ленивом и взбалмошном человеке. Но, может, они просто не смогли найти к нему подход? Или сделали ставку на другого балканца?

«Разыгрывающий в теле центрового», настоящий «Джокер» в рукаве «Денвера», благодаря которому клуб идёт лидером Западной конференции.

В 2015 году серб получил звание MVP Адриатической лиги и сменил европейскую карьеру на американскую. Он пришел в «Наггетс» в непростые времена. В его первый сезон клуб остался на 11 месте в Западной конференции. Но Йокич показывал заметный прогресс, что не могло не отразиться на результатах команды. В прошлом году они остановились в шаге от плей-офф, а сейчас идут на первом месте в регулярном чемпионате. На четвёртый сезон в «Денвере» Йокич стал лидером своей команды, прежде всего, психологически.

В одном интервью он сказал, что в Сербии, если ты хочешь переломить ход игры и взбодрить своих игроков, нужно на них наорать. Но это не его метод. Высокий баскетбольный интеллект и даже интуиция помогают ему задавать верный тон игры для всей команды.

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Если вернутся к фактам, цифрам и рекордам, то можно смело сказать, что Йокич уверенно прокладывает себе дорогу к MVP НБА. Ему принадлежит рекорд самого быстрого «трипл-дабла» в истории лиги. Он стал третьим центровым в истории ассоциации, сделавшим более 20 «трипл-даблов» в карьере, наравне с Уилтом Чемберленом и Каримом Абдул-Джаббаром. В этом сезоне в игре против «Финикса» он сделал «трипл-дабл», попав все броски с игры. А против «Портленда» набрал 40 очков.

А ещё, по его словам, он не устаёт.

Кто точно не устаёт и не собирается, так это греческий феномен. За шесть сезонов в НБА Яннис превратился из «греческого фрика» в одного из двух главных претендентов на звание MVP сезона.Сейчас он уже суперзвезда лиги. Каждую игру он выдает хайлайты с пометкой «вы только посмотрите, что он творит?!», а если набирает меньше 35 очков, все разочарованно вздыхают: «У Янниса 33 очка? Что так мало?».

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Современный баскетбол приучает болельщиков к новым реалиям. Если в матче у одной из команд меньше 100 очков, то это провал. Харден, Карри, Дюрант набирают 40-60 — это нормально. И среди этих безумных скоростей, цифр и физики Адетокунбо — авангард европейских талантов, их лидер, который вписывается в новую картину идеально.

Сам он считает, что, если бы не его отец, который воспитал пятерых сыновей в тяжелейших условиях мигрантской жизни, он бы не добился такого успеха. Яннис получил звание самого прогрессирующего игрока НБА в 2017 году, но продолжает прогрессировать от сезона к сезону. В первый год он в среднем набирал 6,8 очка за игру, а в прошлом сезоне — 26,9. А «Милуоки» поднялись с 15 места до выхода в плей-офф.

Суперзвёзды НБА говорят, что он должен быть на «Матче всех звезд — 2019». В голосовании болельщиков он обходит Стива Карри, а число голосов превышает население его родной Словении. Кевин Дюрант завидует, что Луке не нужно было делать уроки в колледже. Дэвид Блатт восклицает: «А я вам говорил!»

Один из самых, если не самый выдающийся европейский новичок за всю историю НБА. Собрав в Европе все возможные баскетбольные награды — от чемпионства на Евробаскете до MVP Евролиги — словенец зашел в Национальную баскетбольную ассоциацию, как к себе домой. Ему всего 19 лет, а опыта, универсальности и умения читать игру лет на десять больше. Его сумасшедшие попадания с сиреной становятся чем-то само собой разумеющимся. По статистическим показателям он начал так же, как Леброн Джеймс свой первый сезон, и даже лучше. Такое сравнение ему льстит. Ведь Леброн — его кумир. После первой игры против «Лейкерс» Лука получил майку Джеймса и был вне себя от радости. А в самой игре поставил «Королю» два блокшота.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале House of Highlights.

Он просто улыбался, стоя рядом с Леброном, на площадке. Дончич улыбается, когда бежит в отрыв. Улыбается, когда бьёт сверху. Улыбается после удачного трёхочкового. И улыбается, когда забивает кто-то из его партнёров. Может, спустя годы улыбка Луки Дончича станет таким же символом баскетбола, как язык Майкла Джордана?

Конечно, «Даллас» пока лихорадит — он то держится в зоне плей-офф, то опускается на дно таблицы. Зато Лука каждую неделю попадает в топ рейтингов по всем статистическим показателям среди новичков-2018/19, регулярноделает дабл-даблы. Он стал вторым игроком, которому быстрее всех удалось сделать 100 трехочковых в НБА и первым новичком до 20 лет, кто набирает 25 очков и пять результативных передач на протяжении трёх игр. И это только его первый сезон!

А есть еще «единорог» Кристапс Порзингис, возвращение которого с нетерпением ждет весь баскетбольный мир, и новичок Святослав Михайлюк, новая надежда украинского баскетбола, и Лаури Маркканен, попавший в прошлом году в первую сборную новичков НБА. Может быть, через 30-40 лет в баскетбольном Зале славы европейских имен будет не меньше, чем американских.