Москва готова к баскетболу. Матч звёзд добрался до столицы

Матч звёзд Единой лиги ВТБ совсем скоро. Москва примет самое яркое событие в нашем баскетболе 17 февраля и сделает это третьей после Сочи и Санкт-Петербурга.

Когда два года назад лига готовилась к дебютному «всезвёздному» уикенду, было много скепсиса. Во-первых, были сомнения о правильности выбора города. В Сочи нет баскетбольной команды, а добираться туда, как тогда казалось, проблематично. Во-вторых, сомнения были и относительно содержания. Все знают, как делается шоу в НБА, но сработают ли аналогичные решения в России, никто не знал. К примеру, сложно было знать на сто процентов, смогут ли игроки Единой лиги ВТБ на вечер стать артистами, а не профессиональными спортсменами. Ведь именно от их таланта зависел итог всего действа.



Все сомнения ушли прочь ещё до стартового спорного. На предматчевый разогрев рэпера L’One уже собралось более 10 тысяч человек, а к самой игре хоккейная, казалось бы, арена заполнилась. Иван Ургант в образе главного баскетбольного ведущего, идеальный формат «Звёзды России» против «Звёзд мира», специально заготовленные «фишки», конкурсы и отличный матч, завершившийся в концовке. Сочинский матч звёзд прошёл настолько круто, что не провести его на следующий год руководство лиги уже попросту не имело шансов.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ

Может быть, эмоции от яркого дебюта чуть завысили ожидания от второго звёздного уикенда, проходившего в прошлом году в Санкт-Петербурге. Но и там всё по итогу получилось красиво. Особенно матч, в котором звёзды мира имели шанс на победу в последней атаке, но промахнулись. Игроки действительно стали шоуменами на три четверти, превратив концовку четвёртой в настоящий матч сборной России.



И вот наконец главное баскетбольное событие России добралось до столицы. Мы попытались выделить пять пунктов, которые должны снять все сомнения в вопросе правильности проведения вечера 17 февраля на ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо».

Арена

Собственно, сама арена и есть чуть ли не главный повод прийти на матч помимо непосредственно звёзд Единой лиги. ВТБ Арена — это бывший стадион «Динамо», который долго реконструировали и создали из него что-то невероятное. Из футбольного стадиона сделали многофункциональное сооружение, в котором есть большой торговый центр, рестораны, футбольный стадион (там с марта будет играть футбольный клуб «Динамо») и хоккейно-концертно-баскетбольная арена. И все это под одной крышей. Уверены, вы никогда не были в таком сооружении.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ

Сборная России

Матч звёзд в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира» — это отличный шанс увидеть в одной команде тех, за которых мы особо переживаем во время сезона. Это российские баскетболисты. «Окна» ФИБА и матчи сборной России получаются невзрачными из-за продолжающегося конфликта европейской баскетбольной федерацией и Евролигой, а страдают в итоге болельщики. В национальные команды не могут приехать лидеры сильнейших клубов Европы, а потому увидеть их наконец в одной команде — бесценно.

Шоу

Вот уж что всегда остаётся на высочайшем уровне, так это наполнение и антураж баскетбольного действа. В Сочи публику раскачивал самый баскетбольный рэпер России L’One, в Питере Баста кричал со сцены «ЦСКА – чемпион», а в Москве будет Каста, ставшая олицетворением уличного баскетбола после трека «Чтобы прыгать высоко».

Вип-гости

Матч звёзд — это продукт высокого уровня. Подтверждают это и звёзды, приходящие посмотреть на мероприятие, словно на неделю высокой моды. Ургант ведёт, Каста поёт, миллиардеры и политики в первых рядах, вместе с ними актёры и спортсмены из других видов спорта. Ещё раз, это не инаугурация президента — это баскетбольный матч!

История

Матч звёзд бывает только раз в году, и он сразу становится историей. Всё, что происходит внутри него, запомнится надолго. Мы с вами станем свидетелями чего-то настолько уникального, что об этом будут говорить как минимум до февраля-2020. А может и после.