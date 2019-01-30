Места под солнцем ограничены. УНИКС выбил «Зенит» из Еврокубка

С каждым годом противостояние УНИКСа и «Зенита» становится всё интереснее. Команды поочередно обыгрывают друг друга в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и яростно сражаются в плей-офф. Чего только стоит полуфинальная серия сезона-2015/16, когда в решающей пятой встрече УНИКС всё-таки сломил сопротивление питерцев, лишив их желанной путевки в Евролигу. Только спустя два года «Зенит» смог подсластить эту горькую пилюлю, обыграв казанскую команду в матче за «бронзу» Единой лиги.

В Еврокубке дела обстоят несколько иначе. До матча в Санкт-Петербурге команды трижды встречались в рамках турнира, и неизменно победа оставалась за казанцами. Став рулевым «Зенита», Жоан Плаза в первой же игре был близок к прекращению этой неприятной мини-гегемонии. На последних секундах матча в Казани Евгений Воронов, ещё недавно выступавший за УНИКС, бросал на победу, но не достиг цели.

Новогодний подарок. Воронов простил УНИКС В первом матче 2019 года УНИКС на своей площадке обыграл «Зенит». Питерцы могли выиграть, но капитан промазал потенциальную трёху.

«Зенит» уже не первый год не может совладать с Еврокубком. За всё время выступления в турнире потолком команды остается 1/4 финала. Возможно, испанский специалист, дважды выигрывавший этот престижный турнир с «Реалом» и «Уникахой», со временем сможет повторить свой успех и во главе питерской команды. Пока же «Зенит» без шансов проигрывает УНИКСу и прекращает свою борьбу за трофей.



Первые мгновения встречи прошли с небольшим преимуществом гостей. В старте питерцев вышел ещё толком необстрелянный форвард Илья Усольцев, с которым легко разбирался более опытный и физически крепкий Морган — шесть очков за четыре минуты. Рэймар достоин отдельного упоминания: лидируя в команде по очкам и подборам, он является краеугольным камнем игры казанцев на обоих концах площадки.

Впервые за несколько лет УНИКС располагает достаточно длинной скамейкой запасных. Ещё свежи воспоминания эры Пашутина (это сон или он опять вернулся в «Автодор»?), когда за весь матч на площадку выходили семь, максимум восемь игроков. Отсутствовал только сенегалец Ндур, но отряд не заметил потери бойца.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Еврокубка

«Зенит» же напротив не досчитался сразу нескольких баскетболистов — Трушкин, Карасёв, Десятников и Мекель выбыли из-за травм. В условиях сдержанной ротации, приправленной пятью фолами на двоих Пушкова и Усольцева, хозяева уступили первую четверть с разницей в девять очков.



Завязка второй ознаменовалась рывком «Зенита» 10:4, который включил две трёшки в лоб от Скрабба и Миллер-Макинтайра. Прифтис моментально взял тайм-аут, в котором попросил своих подопечных играть более дисциплинировано. Минутный перерыв возымел действие, и за оставшееся время казанцы вновь восстановили своё преимущество. «Зенит» же сбился на многочисленные неточные броски из-за дуги (два из 11), которые лишь усугубили ситуацию — 29:40 в пользу гостей по итогам первой половины.



Третья четверть началась по схожему сценарию: УНИКС не чурался бросков из-под кольца и со средней дистанции, «Зенит» продолжил поливать издалека. Просто сравните: по итогам 30 минут питерцы сделали 44 броска с игры (двухочковые — 22, трёхочковые — 22), УНИКС — 41 бросок (соотношение 30 к 11). Несколько попаданий Ютоффа и Воронова из-за дуги, казалось бы, вернули питерцев в игру, но то была лишь капля в море. Табло было непреклонно — 50:62.

На старте заключительного отрезка к несчастью хозяев разбушевался Макколум, набравший девять очков подряд. Передача Эрика в угол на свободного Джамара Смита довела разрыв в счете до «-21». За восемь минут до окончания игрового времени матч можно было заканчивать.

Невозможность бороться на щитах при низком проценте попаданий из-за дуги похоронили надежды «Зенита» на раунд плей-офф. В тайм-ауте Плаза призвал своих подопечных сохранить лицо перед болельщиками и не проигрывать разгромно. Разницу удалось скостить ненамного — 67:82.



Теперь питерцам остается сконцентрироваться на выступлении в Единой лиге ВТБ, чтобы получить заветный билет в Евролигу. ЦСКА они уже обыгрывали, значит, осталось совладать со своими демонами и подлечить травмированных игроков.



Для УНИКСа же победа в Санкт-Петербурге стала путевкой в четвертьфинал турнира. Соперником казанцев станет либо АСВЕЛ, либо «Локомотив-Кубань». Чтобы не попасть друг на друга в играх на вылет, российским командам нужно синхронно занять в своих группах либо первые, либо вторые места. Не будем загадывать, шестой тур Еврокубка развеет эту интригу.