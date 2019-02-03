Одинокий пастух. О стагнации «Детройта» и Блэйке Гриффине

1. «Детройт» плавно докатился до точки, в которой не признавать очевидное уже невозможно. Третий домашний матч подряд, никаких бэк-ту-бэков и перелётов. Соперник — «Клипперс», которые в нынешнем состоянии кажутся образцом крепкой, но средней команды.

У «Пистонс» всё получается, у игроков летит: Блэйк Гриффин набирает сам и скидывает на периметр, Реджи Буллок и Реджи Джексон стреляют из-за дуги словно пулемёты. Игра даётся, а тайм-ауты Дока Риверса совсем не помогают.

«Поршни» начнут встречу с 11:1 и выиграют первую четверть с разницей «+18». Они попадают гораздо чаще обычного: 40,5% из-за дуги при сезонной норме 33,1% (последнее место в НБА). Соперник пачками мажет штрафные и не может выйти из спячки вплоть до большого перерыва.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Детройта».

Условия близки к идеальным, но «Детройт» не просто проигрывает — он даже не доживает до полноценной концовки. За две минуты до сирены ЛАК вели с разницей в девять очков и за оставшееся время не дали к себе приблизиться. Назвать это клатчем затруднительно.

«Пистонс» позволили превратить «+23» в «+4» за 6,5 минут. Дуэйн Кейси взял тайм-аут, но самое интересное только начиналось. В двух следующих владениях не было даже попытки найти открытый бросок или подвигать мяч. Вместо этого следовала быстрая изоляция для Гриффина. Результат — промах из тяжёлой позиции (правда, Пачулия подобрал и добавил), а также потеря за нарушение правила пяти секунд спиной вперёд.

Когда команда за 10,5 минут до сирены после тайм-аута разыгрывает две подряд быстрых изоляции для лидера — это нездоровая ситуация. Если, конечно, речь идёт не о Леброне Джеймсе или Джеймсе Хардене.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Детройта».

2. Беда в том, что обвинять в этом Дуэйна Кейси довольно наивно. Что прекрасно показало третье владение после того тайм-аута: в Блэйка вцепились намертво и его партнёрам пришлось решать проблему самостоятельно. Конец истории предсказуем: Реджи Буллок задумал неуместную передачу, которую легко прочитал Шэй Гилджес-Александер.

Винить в чём-то Блэйка Гриффина ещё тяжелее. Форвард с первых дней регулярки оказался запряженным в соху. Сейчас он опережает по Usage Энтони Дэвиса, Кайри Ирвинга, Кавая Ленарда, Пола Джорджа и Дэмьеана Лилларда.

USG Гриффина впервые пробил планку в 30%. Ещё никогда в карьере на него не выпадала такая нагрузка в нападении. Тут надо бы напомнить, что через полтора месяца Блэйку исполнится 30, и проблем со здоровьем у него в прежние годы было достаточно.

Кейси взваливает такую ношу на горб своего лидера не из-за глупости или слепоты. А сам форвард входит в топ-5 НБА по среднему игровому времени (36,4 минуты) не от желания набить красивую статистику. Всё проще и печальнее: цепляться за результат при другой модели нынешний «Детройт» не способен.

Гриффин не может рассчитывать на вменяемую помощь, потому что всерьёз называть Андре Драммонда второй звездой команды уже мало кому удаётся. Против «Клипперс» Дре вдоволь насиделся на скамейке из-за перебора фолов и за всю вторую половину не сыграл даже девяти минут.

Заза Пачулия хорош в ограниченной роли, но играть свыше 15 минут за одну половину он явно не должен. Однако иных вариантов тренерскому штабу Драммонд не оставил. После этого зажимать Гриффина дабл-тимами стало ещё проще, так что провал Блэйка после большого перерыва (три из 11 с игры, четыре потери) тоже трудно считать сюрпризом.

С закрытым наглухо лидером и без давления на щитах «Пистонс» моментально потеряли равновесие. 36 очков в заключительные 24 минуты при полном отсутствии обороны не пустили хозяев хотя бы в концовку.

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3. «Поршни» по-прежнему страдают от грустной скамейки (сегодня пять резервистов закончили встречу с «-56» по суммарному показателю «плюс-минус») и ужасной обороны внутри (51,2 пропущенных очка из «краски», 26 место в НБА). И это ещё последняя цифра маскируется низким темпом.

Нет ничего ужасного в том, что Монтрез Харрелл набирает из трёхсекундной зоны 16 очков за матч. Но если Лу Уильямс накидывает из «краски» ещё больше (18), рассчитывать на победу странно. Главная проблема «поршней» как раз в том, что у «парусников» было много лёгких очков. Им не приходилось выгрызать каждое попадание вместе с мясом.

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Лу Уильямс способен отполировать дужку кольца до блеска, если вынудить его играть от броска и не пускать внутрь. Но в противном случае разгорится пламя: каждое лёгкое очко заряжает ветерана уверенностью и энергией. «Детройт» дал Лу нащупать ритм — и тот на радостях накидал 39 очков.

У Кейси действительно крайне ограниченный ростер, но дело в том, что имеющие сопоставимый запас индивидуального таланта «Бруклин» и «Шарлотт» выглядят ощутимо лучше.

«Нетс» долго играют без Лаверта и постоянно имеют россыпь травмированных. В «Хорнетс» окружение Кембы тоже навевает тоску, а после травмы Коди Зеллера в стартовой пятёрке бегает сам Бисмак Бийомбо. И получается сносно.

Расклад таков, что «Пистонс» находятся на уровне «Вашингтона» без Джона Уолла (токсичного, но всё же) и давно увязшего в болоте «Орландо». Не имея при этом ресурсов для естественного роста через развитие молодых игроков. Печальная участь.

«Детройт» может продолжить имитацию борьбы за плей-офф, но в нынешнем состоянии шансы на рывок и хэппи-энд совсем скромны. Преимущества в календаре не предвидится: сейчас у команды 27 матчей дома и 24 на выезде. Наведываться в гости придётся чаще, а ведь результаты вдали от родного паркета наталкивают на мысли об Александре Шмурнове (8-16), что по умолчанию не может быть хорошим признаком.

В нынешнем состоянии «поршни» обречены. Хотя время на попытку что-то изменить пока остаётся.

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