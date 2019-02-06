«Наша машина едет на трёх колёсах. Но движется довольно быстро»

В Женеве прошла встреча генерального секретаря Международной федерации баскетбола Андреаса Закглиса и представителей крупнейших европейских спортивных СМИ. Из России на встрече присутствовал лишь «Чемпионат» — мы записали, что новый генсек ФИБА думает об «окнах» для сборных, как намерен улучшить предстоящий Кубок мира и в каких отношениях находится со своими главными конкурентами из Евролиги.

Наследство Патрика Баумана

Патрик ушёл от нас совсем недавно, и мне сложно о нём говорить. Он был в организации так долго, работал так много, что его заслуги невозможно перечислить. Например, ещё 15 лет назад никто не мечтал о том, что баскетбол 3х3 будет когда-то включён в программу Олимпийских игр. Пока другие виды спорта теряют популярность, теряют количество игроков, баскетбол только набирает популярность. Это вообще единственный вид спорта, который увеличил своё представительство на Олимпиадах. Даже нам самим, внутри организации, иногда сложно это осознать. Видение Бауманна состояло в том, чтобы переместить игроков с улицы на олимпийские паркеты. Мы сейчас продвигаем то же самое.



Патрик привнёс в организацию такой уровень профессионализма, что почти всё, чем мы гордимся сегодня, не существовало в начале его работы. Если бы он был игроком, то ролик с его хайлайтами на YouTubeполучился бы слишком длинный.

Отношения с президентом Евролиги

Во-первых, я бы хотел поблагодарить ЖордиБертомеу за то, что он пришёл проститься с Патриком Бауманном. Он прислал мне трогательное письмо, я немедленно ответил. На личном уровне у нас с Бертомеу профессиональные отношения, к тому же, мы оба были юристами, можно сказать, что коллеги.

Фото: fiba.basketball

Но, говоря о нём, я бы не хотел углубляться дальше, потому что да, мы взаимодействуем по определённым направлениям, однако наше взаимодействие могло бы быть намного более действенным. ФИБА выступает за более тесное сотрудничество.



Например, ещё перед тем, как Евролига не оставила национальным своим командам «окна» для того, чтобы игроки могли спокойно отправиться в сборные, ФИБА предложила уменьшить одно из «окон». Мы предлагали, чтобы команды играли на следующий день, а это немало. Но никто не согласился. В этой ситуации все стороны должны подстраиваться и строить планы исходя из того, что у нас есть. Например, приглашать каких-то других игроков. Но это расширяет пул доступных для национальной команды баскетболистов, поэтому можно извлечь выгоду.

Будущее «окон»

«Окна» для сборных — это компонент новой системы. ФИБА заинтересована в том, чтобы национальные сборные 1) играли дома и на выезде; 2) регулярно играли перед разными зрителями. Кроме того, мы увеличили число участников квалификации. Эта система — то, как мы представляем себе международный баскетбол.



К сожалению, «окна» стали своеобразными хэдлайнерами этого отбора на Кубок мира, потому что не все клубы могут отпустить своих лучших игроков. Но «окна» существуют и будут существовать, и я хочу напомнить, что они дают игрокам одно, а в некоторых случаях даже два свободных лета в четырёхлетний цикл.



Благодаря «окнам» мы привлекаем на арены тех людей, которые никогда бы не пришли на баскетбол. Потому что прежние болельщики придут в любом случае, но мы сегодня работаем именно над привлечением новых людей. Это очень важно, потому что это позволяет популярности нашего вида спорта расти. И вместе с популярностью баскетбола растёт и популярность национальных чемпионатов.



Несмотря на то, что машина едет на трёх колёсах — из-за отсутствия лучших игроков из НБА и Евролиги, — машина всё равно едет очень быстро.

Фото: fiba.basketball

Нововведения на предстоящем Кубке мира

Хорошо провести Кубок мира — одна из моих главных задач на позиции генерального секретаря ФИБА. Мы планируем делать там вещи, которые никогда не делали прежде. Например, в Китае будет человек, задачей которого станет взаимодействие с игроками и федерациями, защита их интересов. Мы заинтересованы в том, чтобы у игроков случился лучший опыт в мире. Если мы выполним эту задачу, то в будущем это привлечёт к нашей игре огромное количество болельщиков.



В Китае будут и другие инновации, конечно. Просто прямо сейчас мне бы не хотелось говорить обо всех, потому что мы хотим сообщать об этом по мере приближения турнира. Например, мы запускаем огромную рекламную кампанию, а в восьми городах, которые примут турнир, уже установлены большие часы, которые отсчитывают время до матча-открытия. Мы ожидаем небывало высокий уровень трансляции матчей по телевидению. На Кубке мира будет особенный мяч. Много инноваций, но мы расскажем обо всех чуть позже.

Уровень баскетбола в нынешней Лиге чемпионов

В общем и целом, мы должны быть довольны работой, которую проделали за три года. Вместе с уровнем клубов растёт и уровень тех чемпионатов, которые они представляют. Команды действительно развиваются, посмотрите хотя бы на вчерашний матч «Авеллино» и «Вентспилса». Команде из Латвии ничего не было нужно в этой игре, они в любом случае попадали в Кубок Европы ФИБА, но решили сопротивляться и победили в овертайме.

«Главное, чтобы даже в поражениях к команде не было претензий» Сергей Панов — о загадочной Лиге чемпионов, невызове в сборную Ивана Стребкова и тяжёлом моменте для Зорана Лукича.

Сейчас мы рады тому, какие команды играют в Лиге чемпионов. Но всегда нужно хотеть большего, и мы тоже этого хотим. Уровень должен повышаться. При этом мы не можем просто так принимать клубы, которые вроде бы должны нам подходить по уровню, но не проходят по спортивному принципу. Мы всегда учитываем рейтинг чемпионата и место конкретного клуба. Раздавать направо и налево уайлд-кард — не наш случай.



Лига чемпионов сейчас развивает не только клубы, но и целые турниры. Например, вплотную с нами работают азиатские и африканские чемпионы, которые хотят перенять опыт, научиться чему-то новому.