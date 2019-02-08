ЦСКА опять сильнее «Реала». Даже скучно

«Реал» в этом сезоне — подозрительно удобный соперник для ЦСКА. Даже в футбольной Лиге чемпионов армейцы — даром что не прошли в плей-офф! — вынесли команду из Мадрида с общим счётом 4:0. Королевский клуб не играл вторым составом, а на другой половине поля бегали наполовину «зелёные» футболисты, для многих из которых это был первый сезон на столь высоком уровне. Неожиданными две эти победы язык назвать не повернётся — они были сенсационными.

Что же до баскетбола, то тут расклад сил плюс-минус равный. В Европе в принципе можно по пальцам пересчитать команды, в матче с которыми красно-синих нельзя назвать явными фаворитами, и «Реал» — один из таких клубов. Но даже на выезде и без своей главной звезды (а Родригес в конце осени и начале зимы точно был главной звездой) ЦСКА справился со «сливочными».

В этот раз потери понёс уже клуб из Мадрида. Испанцы поздно прилетели в Москву и не тренировались вечером, довольствовавшись лишь бросковой тренировкой в день матча. К тому же, вне заявки остались экс-MVP Евролиги Серхио Йюлль и Трэй Томпкинс. Важность первого объяснять не приходится, а второй в последнее время был незаметным героем «Реала» — испанские коллеги называли отсутствие форварда даже более существенной потерей, чем выпавшего из-за микротравмы Йюлля.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале ПБК ЦСКА.

ЦСКА действительно начал как хозяин паркета и фаворит: отменное движение мяча позволяло кому-то из снайперов постоянно бросать из открытых позиций, процент попаданий не то что рос — он несколько минут не падал ниже 100%. В защите армейцы справлялись, закрывая дугу и вовремя отсекая игроков фронткорта противника.



Но недолго музыка играла, «Реал» вскоре оправился от стартового шока и начал мало-помалу набирать очки. «Мало-помалу» потихоньку росло, и вот уже испанцы вольготно чувствовали себя на обеих половинах паркета: в защите они стали куда быстрее, а в нападении искали либо Козье на дугу, либо Тавареса под кольцом. Пока центровой из Кабо-Верде не схватил несколько фолов и не отправился на скамейку, ЦСКА не мог с ним справиться.

При этом играли красно-синие не сказать, чтобы очень провально. Да, они теряли мяч в несколько раз чаще гостей, но, например, де Коло всё так же царствовал в нападении, а с выходом Хайнса и защита стала чуть крепче. Далеко от «сливочных» команда Итудиса не отстала («-6» по итогам половины), но вот вам два факта, и делайте с ними, что хотите:



1) ЦСКА за одну только вторую четверть взял на щите «Реала» 10 (!) подборов в нападении — больше, чем многие команды берут отскоков в атаке за весь матч;



2) Ту же самую вторую четверть ЦСКА проиграл «Реалу» со счётом 12-20.



Как это возможно, наука пока пытается понять.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Армейцы бросили страдать ерундой сразу после перерыва. Нандо де Коло — тот, казалось, вовсе мог заставить болельщиков собственноручно вынуть сердца из груди и переписать на его имя. Безальтернативные трёшки, молниеносные проходы, несколько заработанных для соперника фолов и сорванный голос Пабло Ласо. Если вас когда-нибудь попросят дать определение понятию «доминирование», покажите им третью четверть в исполнении де Коло.

Вскоре кураж француза подхватили Родригес и Хэкетт. Выяснилось, что ЦСКА, оказывается, знает, что такое перехваты и быстрые отрывы. В защите всё ещё было много проблем, но испанцы в принципе стали реже доходить до кольца хозяев, что моментально отразилось на табло. Тут еще разыгрался Кори Хиггинс, который наконец залечил травму, вышел из лазарета и стал распространять вокруг себя такую невероятную уверенность, что было вообще непонятно, как команда месяц обходилась без этого игрока.

Ресурсов у испанцев категорически не хватало — здесь бы им и пригодились работяга Томпкинс и человек без нервов Йюлль. Но «Реалу» нужно было справляться с помощью тех, кто был в Москве, и вскоре их попытки догнать ЦСКА превратились в трёхи без подготовки через руки и за метр до дуги. К чести команды Ласо, она вовремя смогла остановиться и взять себя в руки, конкретнее — в руки Кампаццо и Рэндольфа. Аргентинский малыш и вечно хмурый американец сделали всё, чтобы догнать москвичей, и организовали весьма напряжённую концовку.

Но «Реал» всё же потратил слишком много сил, чтобы вытянуть уже полупроигранную встречу. Атака испанцев в решающие моменты засбоила, а Хэкетт с линии штрафных соперника не простил. Финальные секунды уже не имели смысла.



Москва обыграла Мадрид в четвёртый раз за сезон, а в Евролиге ЦСКА поднялся на второе место, сразу за «Фенербахче».