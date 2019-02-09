Чемпион подвинулся. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Реал»

«Королевский клуб» в сумме с футбольными встречами проигрывает красно-синим уже четвёртый матч в нынешнем сезоне.

Внимание к матчу ЦСКА – «Реал» всегда велико. Вот и на предматчевый прямой эфир армейского телевидения пришёл Сергей Сироткин, которого нечасто увидишь на баскетболе. Экс-пилот Формулы-1 в шуточном конкурсе выбирал машины для игроков ЦСКА. В результате получилось, что Дэниелу Хэкетту стоит сесть за руль «amborgini, центровому Отелло Хантеру подойдёт Escalade, а форвард сборной России Семён Антонов мог бы водить машины представительского класса Aurus.

Перед тем, как команды начали матч, свой сет отыграл DJ Smash.

Для болельщиков ЦСКА домашний матч против «Реала» в нынешнем сезоне особенный. Во-первых, после поражения в полуфинале прошлогоднего «Финала четырёх» в Белграде хочется постоянно возвращать должок. А во-вторых, красно-синие в нынешнем сезоне уже трижды побеждали «сливочных»: дважды в футболе в рамках группового этапа Лиги чемпионов и в гостевом матче баскетбольной Евролиги.

Главным героем встречи стал Нандо де Коло. Француз в 2019 году вышел на свой прежний высочайший уровень. В кольцо королевского клуба защитник отгрузил 21 очко.

Важным фактором итоговой победы ЦСКА стало превосходство армейцев в борьбе за подбор. Российская команда выиграла его со счётом 40:28.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для защитника армейцев Кори Хиггинса прошедшая игра стала первой после травмы голеностопа, полученной в концовке январского матча с «Химками». Американец сразу доказал свою полезность, записав в протокол 15 очков за 22 минуты игрового времени.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После одного из бросков Хиггинса мяч перепрыгнул щит и застрял в конструкции.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уилл Клайберн весь матч пытался найти свой бросок, но ограничился в итоге восемью набранными очками, добавив к ним шесть подборов и две передачи. В одном из моментов форвард красно-синих без сомнений решил забить сверху через 221-сантиметрового Вальтера Тавареса. И ведь почти получилось.

Победа позволила ЦСКА обойти «Реал» в споре за второе место в турнирной таблице. Впереди «Фенербахче», который имеет на две победы больше.