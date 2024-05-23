УНИКС — ЦСКА: когда первый матч финала плей-офф Единой лиги

Первый матч между московским ЦСКА и казанским УНИКСом в рамках финала плей-офф Единой лиги ВТБ состоится 26 мая в 16:30 по московскому времени в Казани.

Перед выходом в финал УНИКС победил краснодарскую команду «Локомотив-Кубань» в седьмом матче в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23) и повёл в серии 4-3. Наиболее результативным игроком казанской команды стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В ходе игры он набрал 31 очко, сделал шесть подборов, шесть передач, а также один перехват.

ЦСКА, в свою очередь, провёл шесть встреч с петербургским клубом «Зенит». По итогам шестого матча армейцы победили со счётом 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20) и повели в серии 4-2. Наилучшую статистику в матче показал Каспер Уэйр, записавший на свой счёт 31 очко.