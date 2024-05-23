«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: расписание серии плей-офф за третье место ЕЛ

Стало известно расписание матчей серии плей-ин Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с главной информацией о расписании встреч.

Первая игра состоится 25 мая в 14:00 мск в Санкт-Петербурге;

вторая игра состоится 27 мая в 19:30 мск в Санкт-Петербурге;

третья игра состоится 30 мая в 19:30 мск в Краснодаре.

Если потребуются дополнительные встречи, то ещё два матча состоятся 1 июня в 14:00 мск в Краснодаре, а также 4 июня в 19:30 мск в Санкт-Петербурге.

Напомним, «Зенит» уступил ЦСКА в шестом матче в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги со счётом 91:97 (27:18, 21:37, 23:16, 20:26) и проиграл в серии 2-4.

«Локомотив-Кубань», в свою очередь, уступил УНИКСу в седьмой игре в рамках полуфинала плей-офф со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23) и проиграл в серии 3-4.