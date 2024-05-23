НБА назвала символические сборные сезона

Национальная баскетбольная ассоциация назвала символические сборные сезона-2023/2024.

В первую пятёрку вошли Никола Йокич, Шей Гилджес-Александр, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум.

Вторая пятёрка: Джален Брансон, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Кавай Леонард.

Третья пятёрка: Девин Букер, Стефен Карри, Тайриз Халибёртон, Леброн Джеймс, Домантас Сабонис.

Напомним, победителем регулярного чемпионата Восточной конференции стал «Бостон Селтикс». В Западной конференции лучшей командой стала «Оклахома-Сити Тандер».

В полуфинале плей-офф НБА «Бостон Селтикс» встречается с «Индианой Пэйсерс», а «Миннесота Тимбервулвз» играет в серии с «Даллас Маверикс».

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