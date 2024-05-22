Никола Милутинов: сейчас я сильнее, чем был раньше

Бывший центровой московского ЦСКА Никола Милутинов, выступающий сейчас в греческом «Олимпиакосе», высказался о своём физическом состоянии после трёхмесячного периода реабилитации.

«Это были три действительно тяжёлых месяца для меня. Мне пришлось через многое пройти. Но, к счастью, рядом со мной были люди, которые поддерживали меня и придавали сил. Поскольку у меня было много взлётов и падений. Это нормально, когда ты проходишь через такой этап. Сейчас я сильнее, чем был раньше. Потому что, как я уже много раз говорил, трудные времена делают тебя сильнее и лучше», — приводит слова Милутинова портал Eurohoops.

Милутинов получил травму курьёзным образом, столкнувшись с партнёром по команде Костасом Папаниколау. Игроки возвращались в оборону, Милутинов не заметил Папаниколау и врезался в него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. Игрок покинул площадку с помощью врачей.