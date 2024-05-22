УНИКС победил «Локо» и вышел в финал Единой лиги

Завершился седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС встречался с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила в Казани и закончилась в пользу хозяев со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23). Таким образом, подопечные Велимира Перасовича стали победителями в этой серии и вышли в финал.

Наиболее результативным игроком казанской команды стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В ходе игры он набрал 31 очко, сделал шесть подборов, шесть передач, а также один перехват. На площадке он провёл 34 минуты и 36 секунд.

Самым результативным игроком «Локо» стал американский защитник Патрик Миллер. В ходе игры ему удалось набрать 18 очков, сделать шесть подборов, а также две передачи. На площадке он провёл 25 минут и 36 секунд.