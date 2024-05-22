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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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УНИКС победил «Локо» и вышел в финал Единой лиги

УНИКС победил «Локо» и вышел в финал Единой лиги
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Завершился седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС встречался с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила в Казани и закончилась в пользу хозяев со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23). Таким образом, подопечные Велимира Перасовича стали победителями в этой серии и вышли в финал.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2024, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
92 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Димитриевич - 31, Грин - 17, Найт - 12, Рейнольдс - 9, Беленицкий - 8, Лабери - 8, Воронцевич - 5, Д. Кулагин - 2, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Акун-Пёрселл - 17, Барфорд - 12, Андерсон - 9, Ндур - 8, Емченко - 6, Мартюк - 5, Уайт - 5, Узинский - 4, Темиров - 3, Щербенев, Елатонцев

Наиболее результативным игроком казанской команды стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В ходе игры он набрал 31 очко, сделал шесть подборов, шесть передач, а также один перехват. На площадке он провёл 34 минуты и 36 секунд.

Самым результативным игроком «Локо» стал американский защитник Патрик Миллер. В ходе игры ему удалось набрать 18 очков, сделать шесть подборов, а также две передачи. На площадке он провёл 25 минут и 36 секунд.

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