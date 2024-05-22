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Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги: российские клубы обязаны вернуться

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги: российские клубы обязаны вернуться
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Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич высказался на тему возможного возвращения в турнир команд из Российской Федерации.

«Я верю, что очень скоро это всё закончится. Конечно, Евролиге недостаёт российских команд. Можно просто посмотреть на рейтинги, где были российские команды до отстранения. Они обязаны вернуться», — приводит слова Шашича ТАСС.

Напомним, российские команды были отстранены от участия в Евролиге в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины. Руководство Евролиги тогда приняло решение аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В июне того года Евролига объявила, что клубы из РФ не будут допущены к участию в турнире.

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