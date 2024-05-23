УНИКС — ЦСКА: расписание матчей финальной серии плей-офф Единой лиги

Стало известно расписание матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с главной информацией о расписании встреч.

Первая игра состоится 26 мая в 16:30 мск в Казани;

вторая игра состоится 28 мая в 19:30 мск в Казани;

третья игра состоится 31 мая в 20:00 в Москве;

четвёртая игра состоится 2 июня в 14:00 в Москве.

Если потребуются дополнительные встречи, то ещё три матча состоятся 5 июня в Казани, 8 июня в Москве и 11 июня – в Казани.

Напомним, 22 мая состоялся седьмой матч между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра завершилась победой казанцев со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23).