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УНИКС — ЦСКА: расписание матчей финальной серии плей-офф Единой лиги

УНИКС — ЦСКА: расписание матчей финальной серии плей-офф Единой лиги
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Стало известно расписание матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с главной информацией о расписании встреч.

  • Первая игра состоится 26 мая в 16:30 мск в Казани;
  • вторая игра состоится 28 мая в 19:30 мск в Казани;
  • третья игра состоится 31 мая в 20:00 в Москве;
  • четвёртая игра состоится 2 июня в 14:00 в Москве.

Если потребуются дополнительные встречи, то ещё три матча состоятся 5 июня в Казани, 8 июня в Москве и 11 июня – в Казани.

Напомним, 22 мая состоялся седьмой матч между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра завершилась победой казанцев со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23).

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