Леброн Джеймс высказался о постоянной критике в адрес своего сына Бронни

Легендарный тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался насчёт постоянной критики в адрес спортсменов, в частности своего сына Бронни.

«Я нахожусь в таком состоянии, поскольку испытываю то же самое, наблюдая за своим 19-летним сыном, который испытывает к себе много враждебности и ненависти. Хотя он всего лишь ребёнок, пытающийся осуществить свою мечту. Есть очень небольшое количество мужчин и женщин, которые жертвуют собой, чтобы осуществить свою мечту в профессиональном спорте. И среди нас есть взрослые мужчины и женщины, которые делают всё возможное, чтобы этого не произошло. Это самая странная вещь в мире. Что есть, то есть», — приводит слова Леброна портал Bleacher Reporter.