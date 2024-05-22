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Главный тренер «Олимпиакоса» Барцокас: «Реал» — самый сложный соперник на площадке

Главный тренер «Олимпиакоса» Барцокас: «Реал» — самый сложный соперник на площадке
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Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас считает, что испанская команда «Реал» Мадрид является наиболее сложным соперником для игры среди всех команд в Евролиге.

«На данный момент «Реал» — самый сложный соперник на площадке. Мы должны быть на самом высоком уровне, чтобы иметь возможность их побеждать. Они в хорошей форме. К тому же Факундо Кампаццо вернулся, что делает их ещё лучше», — приводит слова Барцокаса портал Marca.

Напомним, 24 мая «Олимпиакос» и «Реал» Мадрид проведут первый матч в рамках полуфинала плей-офф Евролиги.

В последнем матче, который состоялся 8 мая, «Олимпиакос» победил испанский клуб «Барселона» в рамках четвертьфинала плей-офф Евролиги. Игра завершилась со счётом 63:59 в пользу греков.

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