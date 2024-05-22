Пол Пирс назвал игрока НБА, которого считает европейским Леброном

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о словенском разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче, сравнив его с лёгким форвардом и лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я думаю, Лука занимает свою нишу. Он четыре раза входил в первую символическую пятёрку НБА. Он может выиграть чемпионат в этом году. Он на пути к тому, чтобы стать величайшим игроком всех времён. Вероятно, Лука похож на европейского Леброна Джеймса. Я исхожу из того, как он может забивать, как он может отдавать передачи, как играет на подборах и как контролирует игру. Но я бы сказал, что это менее атлетичный Леброн», — сказал Пирс в эфире UNDISPUTED.

Президент «Реала» прилетел в США, чтобы поддержать Дончича: