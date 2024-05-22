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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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УНИКС — «Локомотив-Кубань»: где смотреть, во сколько начало решающего матча полуфинала ЕЛ

УНИКС — «Локомотив-Кубань»: где смотреть, во сколько начало решающего матча полуфинала ЕЛ
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Сегодня, 22 мая, в Казани состоится решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф, в рамках которого встретятся местный УНИКС и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2024, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игру можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги. Также матч покажут «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

В финале победитель противостояния между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» поборется с московским ЦСКА, который уже пробился в решающую стадию соревнований. В полуфинале армейцы встречались с «Зенитом» и победили в серии со счётом 4-2.

Недавно комментарий о предстоящем матче УНИКСа и «Локомотива-Кубань» дал главный тренер казанской команды Велимир Перасович.

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