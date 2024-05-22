Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Анонимный менеджер НБА лестно высказался в адрес Бронни Джеймса

Анонимный менеджер НБА лестно высказался в адрес Бронни Джеймса
Комментарии

Неназванный менеджер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о потенциале сына популярного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни.

«Попробуйте вернуться на площадку и продолжать играть после того, как у вас произошёл сердечный приступ. Его упорство впечатляет. Нам нужно посмотреть на то, каким он будет, а не на то, каким Бронни был в университете Южной Калифорнии», — приводит слова менеджера портал Lebron Wire.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Материалы по теме
Перкинс: мы слишком часто обсуждаем Бронни, другие игроки заслуживают внимания
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android