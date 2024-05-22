Анонимный менеджер НБА лестно высказался в адрес Бронни Джеймса

Неназванный менеджер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о потенциале сына популярного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни.

«Попробуйте вернуться на площадку и продолжать играть после того, как у вас произошёл сердечный приступ. Его упорство впечатляет. Нам нужно посмотреть на то, каким он будет, а не на то, каким Бронни был в университете Южной Калифорнии», — приводит слова менеджера портал Lebron Wire.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.