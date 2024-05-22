Главный тренер «Индианы» назвал виновного в поражении команды от «Бостона»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл взял на себя полную ответственность за поражение в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА с клубом «Бостон Селтикс». «Индиана» вела со счётом 117:114 за несколько секунд до конца четвёртой четверти, но упустила это преимущество, позволив соперникам перевести игру в овертайм, удачливее в котором были уже «Селтикс» – 133:128.

«Это полностью моя вина. Нам просто нужно было грамотно распорядиться мячом, найти способ заработать пару штрафных бросков и закончить игру», — сказал Карлайл на пресс-конференции.

Следующая игра между «Селтикс» и «Пэйсерс» состоится 24 мая и начнётся в 3:00 мск. Встреча пройдёт также в Бостоне.

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