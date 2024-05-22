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Главный тренер «Индианы» назвал виновного в поражении команды от «Бостона»

Главный тренер «Индианы» назвал виновного в поражении команды от «Бостона»
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл взял на себя полную ответственность за поражение в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА с клубом «Бостон Селтикс». «Индиана» вела со счётом 117:114 за несколько секунд до конца четвёртой четверти, но упустила это преимущество, позволив соперникам перевести игру в овертайм, удачливее в котором были уже «Селтикс» – 133:128.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
133 : 128
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Холидэй - 28, Браун - 26, Уайт - 15, Хорфорд - 15, Притчард - 8, Корнет - 5, Бриссетт, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Сиакам - 24, Тёрнер - 23, Топпин - 15, Несмит - 14, Макконнелл - 13, Нембард - 12, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Смит

«Это полностью моя вина. Нам просто нужно было грамотно распорядиться мячом, найти способ заработать пару штрафных бросков и закончить игру», — сказал Карлайл на пресс-конференции.

Следующая игра между «Селтикс» и «Пэйсерс» состоится 24 мая и начнётся в 3:00 мск. Встреча пройдёт также в Бостоне.

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