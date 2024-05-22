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«Ребята играли на пределе своих сил». Перасович — о победе УНИКСа над «Локо»

«Ребята играли на пределе своих сил». Перасович — о победе УНИКСа над «Локо»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Локомотивом-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги.

«Прежде всего, поздравляю клуб и в особенности моих игроков с победой в полуфинале. Эта серия была чрезвычайно сложной. Сегодня в седьмом матче мы обыграли соперника, которому ещё три дня назад крупно уступили. Команда продемонстрировала характер, сплочённость и победила, чему я очень рад. Ребята играли на пределе своих сил. Нелегко подобрать слова, чтобы описать те усилия, которые игроки приложили для победы. Отмечу, что «Локомотив» также имел шансы на успех. У них отличная команда, очевидно, что их целью было бороться за чемпионство», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

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