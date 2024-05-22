Александр Секулич: казанцы проводят отличный сезон, у них прекрасная команда

Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение команды в седьмом матче с УНИКСом в полуфинальной серии Единой лиги.

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой в сегодняшней игре, полуфинальной серии в целом, а также с выходом в финал. Казанцы проводят отличный сезон, у них прекрасная команда. В их составе MVP регулярного чемпионата, главный тренер признан тренером года, и они – победители регулярки. У нас тоже были шансы победить, но в последнем матче не всё получилось так, как мы планировали», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, игра завершилась со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23). Наиболее результативным игроком казанской команды стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В ходе игры он набрал 31 очко, сделал шесть подборов, шесть передач, а также один перехват. На площадке он провёл 34 минуты и 36 секунд.