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Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс, результат матча 23 мая 2024, счет 105:108, 1/2 финала плей-офф НБА 2023/2024

«Даллас» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии плей-офф НБА, у Дончича 33 очка
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В ночь с 22 на 23 мая мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе завершился первый матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 108:105 и вышли вперёд в серии — 1-0.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
105 : 108
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 24, Эдвардс - 19, Таунс - 16, Рид - 15, Гобер - 12, Андерсон - 11, Конли - 6, Александер-Уолкер - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 30, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 9, Джонс - 8, Грин - 3, Харди - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис

Первая половина матча осталась за «Тимбервулвз» — преимущество «Миннесоты» доходило до девяти очков, от которых к большому перерыву осталось три. После равной борьбы в третьей четверти на заключительном отрезке «Маверикс» смогли уйти вперёд на восемь очков, однако рывок 13:1 вернул лидерство хозяевам. И всё же концовка встречи благодаря ответному рывку 8:0 осталась за «Далласом».

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Маверикс» Лука Дончич, который набрал 33 очка, и Кайри Ирвинг, набравший 30 очков.

Второй матч полуфинальной серии НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 24 на 25 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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