«Даллас» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии плей-офф НБА, у Дончича 33 очка

В ночь с 22 на 23 мая мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе завершился первый матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 108:105 и вышли вперёд в серии — 1-0.

Первая половина матча осталась за «Тимбервулвз» — преимущество «Миннесоты» доходило до девяти очков, от которых к большому перерыву осталось три. После равной борьбы в третьей четверти на заключительном отрезке «Маверикс» смогли уйти вперёд на восемь очков, однако рывок 13:1 вернул лидерство хозяевам. И всё же концовка встречи благодаря ответному рывку 8:0 осталась за «Далласом».

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Маверикс» Лука Дончич, который набрал 33 очка, и Кайри Ирвинг, набравший 30 очков.

Второй матч полуфинальной серии НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 24 на 25 мая мск.