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Игроки «Бостона» стали первым трио в истории финалов конференций НБА по одному показателю

Игроки «Бостона» стали первым трио в истории финалов конференций НБА по одному показателю
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Лидеры «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, Джру Холидэй и Джейлен Браун стали первым трио в истории финалов конференций НБА, которое сумело продемонстрировать следующие статистические показатели – 25+ очков и две и более потери. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
133 : 128
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Холидэй - 28, Браун - 26, Уайт - 15, Хорфорд - 15, Притчард - 8, Корнет - 5, Бриссетт, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Сиакам - 24, Тёрнер - 23, Топпин - 15, Несмит - 14, Макконнелл - 13, Нембард - 12, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Смит

Подобных показателей Тейтум, Холидэй и Браун добились в первом матче финальной серии Восточной конференции с клубом «Индиана Пэйсерс». В этой встрече они набрали 36, 28 и 26 очков соответственно. Кроме того, Джейсон и Джру допустили по четыре потери, а Джейлен – три.

Первый матч между «Селтикс» и «Индианой» проходил в Бостоне и завершился в пользу хозяев площадки. Победу «Бостон» добыл в овертайме со счётом 133:128.

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