Игроки «Бостона» стали первым трио в истории финалов конференций НБА по одному показателю

Лидеры «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, Джру Холидэй и Джейлен Браун стали первым трио в истории финалов конференций НБА, которое сумело продемонстрировать следующие статистические показатели – 25+ очков и две и более потери. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Подобных показателей Тейтум, Холидэй и Браун добились в первом матче финальной серии Восточной конференции с клубом «Индиана Пэйсерс». В этой встрече они набрали 36, 28 и 26 очков соответственно. Кроме того, Джейсон и Джру допустили по четыре потери, а Джейлен – три.

Первый матч между «Селтикс» и «Индианой» проходил в Бостоне и завершился в пользу хозяев площадки. Победу «Бостон» добыл в овертайме со счётом 133:128.

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