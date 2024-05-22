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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Определились участники финала Единой лиги ВТБ

Определились участники финала Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 22 мая, завершился седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». По итогу встречи вторым участником финала стала казанская команда, которая обыграла краснодарский «Локо» со счётом 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23) и повела в серии 4-3.

Первым финалистом Единой лиги стал московский клуб ЦСКА. Армейцы обыграли петербургский «Зенит» со счётом 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20) и повели в серии 4-2.

В последний раз УНИКС и ЦСКА одновременно выходили в финал Единой лиги в сезоне-2015/2016. Тогда чемпионство праздновали москвичи.

Первая встреча между командами в рамках финальной серии состоится 26 мая в Казани и начнётся в 16:30 по московскому времени.

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