Главный тренер сборной Сербии высказался об участии Йокича на ОИ-2024

Главный тренер олимпийской сборной Сербии Светислав Пешич опроверг информацию об участии популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича на Олимпийских играх в Париже. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

«Какой-то журналист в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал фейковые новости. Когда наступит подходящее время, то вы получите настоящую информацию», — приводит слова Пешича портал Basket News.

Напомним, ранее сам Йокич говорил, что пока сам не смог определиться с участием в Играх.

Сербский центровой в последний раз выступал за национальную команду Сербии на чемпионате Европы по баскетболу в 2022 году. Тогда их команда проиграла Италии в четвертьфинале.