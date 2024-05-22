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«Историческая несправедливость». Шашич — об отстранении клубов РФ от участия в Евролиге

«Историческая несправедливость». Шашич — об отстранении клубов РФ от участия в Евролиге
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Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич высказался о своём отношении к отстранению российских клубов от участия в Евролиге. Баскетбольные команды из Российской Федерации не выступают в еврокубках с марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины.

«Я как серб всё ещё уверен, что отстранение российских клубов – это историческая несправедливость. Мы в Сербии это очень хорошо чувствуем, потому что тоже были под санкциями в спорте. Политика не должна смешиваться со спортом. Люди забывают, что об этом говорится в Олимпийской хартии. И неважен спорт. ФИФА, УЕФА, Евролига — все заявляют, что политика не должна вмешиваться в спорт. И мы видим, как ФИФА реагирует, когда политика начинает вмешиваться, — они просто отстраняют национальные федерации», — приводит слова Шашича ТАСС.

Ранее Шашич выразил надежду, что российские команды вернутся в Евролигу.

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