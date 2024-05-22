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Экс-защитник «Енисея» может перейти в мадридский «Реал»

Экс-защитник «Енисея» может перейти в мадридский «Реал»
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Бывшим защитником «Енисея» Ксэвьером Ратэн-Мэйсом интересуются представители мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Оскар Эррерос.

Согласно его информации, «Реал» внимательно наблюдает за канадским игроком.

Напомним, 30-летний Ратэн-Мэйс подписал контракт с «Енисеем» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он принял участие в 39 играх. В среднем за матч Ксэвьер набирал 25,4 очка, делал 4,2 подбора, а также 4,5 передачи.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Ксэвьер стал обладателем награды «Новичок года», «Лучший атакующий игрок года» и «Игрок года по версии баскетболистов лиги».

В последний раз Ксэвьер выходил на площадку 27 апреля. Тогда «Енисей» проводил третий матч с ЦСКА за право выхода в 1/2 финала плей-офф. Игра завершилась со счётом 89:82 в пользу москвичей. Таким образом, они повели в серии 3-0 и вышли в полуфинал.

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